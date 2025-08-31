На фронті від початку доби було 77 боєзіткнень – Генштаб

На фронті від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 31 серпня.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Від початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника і зупинили вже 26 атак», – йдеться у зведенні.

За даними командування, на Новопавлівському напрямку було 18 російських атак, на Лиманському – 13. Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Придніпровському напрямках.

Читайте також: Розвідка Британії порахувала, скільки часу і втрат піде в РФ, щоб повністю захопити 4 області України

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

За його словами, загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року Москва втратила вбитими і тяжко пораненими понад 290 тисяч своїх військових.

«Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – додав Зеленський.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, як і російський міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов днями зробили перебільшені заяви про просування армії РФ.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, намагається вплинути на політику Заходу щодо України, створюючи хибне враження, що наступи і перемога Росії є неминучими.

Читайте також: Армія РФ під час останнього наступу не здобула контролю над жодним великим містом – Київ відреагував на звіт Герасимова