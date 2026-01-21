На фронті від початку доби було 140 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, повідомив у зведенні станом на 22:00 21 січня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак, за даними командування ЗСУ, було на Покровському і Гуляйпільському напрямках. « На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія й у бік Білицького, Сергіївки й Новопідгороднього. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер», – йдеться в повідомленні.

На Гуляйпільському напрямку війська РФ 31 раз атакували позиції українських сил у районах Гуляйполя, Солодкого і в бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки, наразі два боєзіткнення тривають, зазначили у командуванні.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння. За його словами, армія РФ намагається нарощувати тиск – підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Увечері 21 січня угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, армія РФ «зазнає значних втрат».

Зокрема, за зведенням, Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. «У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-ударні дії Сил оборони, щоб не допустити подальшого просування ворога», – повідомили військові.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.

