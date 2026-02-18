Генштаб: на фронті за добу було 160 боєзіткнень, найбільше – на Гуляйпільському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень, найбільше – на Гуляйпільському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 18 лютого Генштаб Збройних сил України.

«На Гуляйпільському напрямку противник 31 раз намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Зелене та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки», – йдеться в повідомленні.

На Покровському напрямку, за даними Генштабу, українські сили зупинили 21 штурмову й наступальну дію російських військ у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія і в бік населених пунктів Новоолександрівка, Новопідгороднє.

Крім того, як повідомили в командуванні, російські атаки минулої доби зафіксували на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Придніпровському напрямках.

15 лютого військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя і Запоріжжя. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області й Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя і на південь від Запоріжжя. Як вказує проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми.