Генштаб фіксує скорочення числа атак РФ на фронті

Від початку доби 17 лютого на фронті відбулося 53 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Це майже у півтора раза менше, ніж на цю ж пору доби 16 лютого.

«Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Рогізне, Іскрисківщина, Прогрес, Рижівка, Будки, Кучерівка Сумської області», – ідеться у зведенні станом на 16:00.

Більшість боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському й Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки. Дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Філія та у напрямках населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили вісім атак.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 16 атак окупантів у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Залізничного, Варварівки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне. Три боєзіткнення ще тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого після відвідання командних пунктів бригад і полків.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається серед найінтенсивніших за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.