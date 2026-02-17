Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб фіксує скорочення числа атак РФ на фронті

Костянтинівка після російських ударів, грудень 2026 року
Костянтинівка після російських ударів, грудень 2026 року

Від початку доби 17 лютого на фронті відбулося 53 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Це майже у півтора раза менше, ніж на цю ж пору доби 16 лютого.

«Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Рогізне, Іскрисківщина, Прогрес, Рижівка, Будки, Кучерівка Сумської області», – ідеться у зведенні станом на 16:00.

Більшість боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському й Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки. Дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Філія та у напрямках населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили вісім атак.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 16 атак окупантів у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Залізничного, Варварівки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне. Три боєзіткнення ще тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого після відвідання командних пунктів бригад і полків.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається серед найінтенсивніших за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG