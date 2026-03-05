Генштаб: на фронті від початку доби було 56 російських атак

На фронті від початку доби було 56 російських атак, повідомив у зведенні на 16:00 5 березня Генштаб ЗСУ. За повідомленням, найбільше атак було на Гуляйпільському, Покровському і Костянтинівському напрямку.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка і в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. Дві атаки тривають. На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 14 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що російські атаки також були на Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту дослідження війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Ймовірно, слова Зеленського стосуються просування на Олександрівському напрямку.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.