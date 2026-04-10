Генштаб: на фронті за добу було 163 боєзіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Костянтинівському і Покровському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 10 квітня Генштаб ЗСУ.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак в районах населених пунктів Степанівка, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке, Мирне, Котлине, Новопідгороднє, Муравка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Гуляйпільському напрямку було 18 російських атак у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки й Добропілля.

Як повідомили в командуванні, бойові дії минулої доби також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському і Придніпровському напрямках.

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті для України є найкращою за останні 10 місяців. Він послався при цьому на дані української і британської розвідок, отримані 1 квітня.

Зеленський додав, що наступ, який сили РФ планували на березень, був зірваний діями українських військових. «Тому зараз «рускі» будуть просто посилювати штурмові дії. Поки що глобальної загрози ми не бачимо», – додав він.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські контратаки на Гуляйпольському й Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку і весняно-літній наступ Росії.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).