Генштаб: на фронті за добу було 138 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень, близько половини всіх російських атак було на трьох напрямках: Покровському, Гуляйпільському і Костянтинівському, йдеться у ранковому зведенні 1 травня від Генштабу ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке… На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Залізничного, Зеленого, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного… На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».