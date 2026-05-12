Генштаб: на фронті від початку доби було 170 боєзіткнень

На фронті від початку доби відбулося 170 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Костянтинівському і Покровському напрямках, повідомив у зведенні на 22:00 12 травня Генштаб ЗСУ.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру. Три з цих штурмових дій іще тривають. На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка. Одна з цих атак триває», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «Темпи просування Росії на полі бою знижуються». Чому війська РФ топчуться на місці?

Крім того, за даними українського командування, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.