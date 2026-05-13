Генштаб повідомив про 187 боєзіткнень на фронті від початку доби

На фронті від початку цієї доби відбулося 187 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив на 22:00 13 травня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають до цього часу. На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення», – йдеться в повідомленні.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ 16 разів штурмували позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Рибалчине, Охрімівка та Стариця, кажуть у Генштабі.

За даними командування, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.