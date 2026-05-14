Генштаб: на фронті від початку доби було 202 боєзіткнення

На фронті від початку доби відбулося 202 бойові зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському і Костянтинівському напрямках, повідомив у зведенні на 22:00 14 травня Генштаб ЗСУ.

«Сили оборони успішно відбивали 21 ворожий штурм на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Кучерів Яру, Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають. На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Родинське, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Василівки, Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу», – йдеться в повідомленні.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 російських атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка, Чарівне, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, повідомили у командуванні.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.