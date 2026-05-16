Генштаб: війська РФ на фронті 61 раз від початку доби атакували позиції ЗСУ

Російські військові від початку доби 16 травня 61 раз атакували позиції Сил оборони України, повідомив у зведенні на 16:00 Генштаб ЗСУ. Близько половини всіх атак було на двох напрямках: Покровському і Гуляйпільському.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Сергіївка та Молодецьке. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Криничне, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 14 боєзіткнень. Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.