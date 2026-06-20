У Генштабі заявили про ураження мосту біля Генічеська

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження вночі проти 20 червня автомобільного мосту через Генічеську протоку в районі окупованого Генічеська на Херсонщині.

«Зазначений об’єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом й угрупованнями російських військ на південному напрямку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в командуванні ЗСУ заявили, що в Запорізькій області уражений російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С» у районі населеного пункту Долинське.

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«Також вчора завдано ураження пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів у районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі й Теребрено Бєлгородської області РФ», – зауважили у Генштабі.

Російські сили дані про ураження поки що не коментували.

Раніше сьогодні кримські телеграм-канали, зокрема «Кримський вітер», повідомляючи про нічну атаку на окупований Крим, писали про пожежу біля Генічеського мосту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».