Генштаб: на Покровському напрямку минулої доби ЗСУ зупинили понад 50 російських наступів

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 93 керовані авіабомби. Також здійснив 4 714 обстрілів, з них 97 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 059 дронів-камікадзе.

Найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 51 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Костянтинівському напрямку війська РФ здійснили 16 атак, а на Лиманському напрямку атакували 13 разів.

Також на Олександрівському та Оріхівському напрямку відбулося по 12 атак біля Ялти, Орестопіля, Єгорівки, Першотравневого, Рибного, Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. На Краматорському напрямку наступальних дій не було.

Читайте також: Сирський: ситуація на фронті залишається складною, найзапекліші бої тривають біля семи населених пунктів



12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Тим часом, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка в Запорізькій області.