Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було понад 200 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 210 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше російських атак зафіксували на Покровському напрямку – 35. Сили РФ на цій ділянці фронту намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.



Інтенсивні бої продовжуються на Гуляйпільському напрямку, де відбулася 21 російська атака біля Добропілля, Нового Запоріжжя, Злагоди, Рибного, Прилуків, Залізничного, Оленокостянтинівки, Чарівного, Рівнопілля, Староукраїнки, Цвіткового, Верхньої Терси та Воздвижівки. Наразі тривають три боєзіткнення.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.



