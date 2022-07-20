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У війні проти України Росія втратила 1700 танків, 250 РСЗВ і понад 850 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Найбільше втрат минулої доби загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.

Через повномасштабну збройну агресію проти України Росія минулої доби втратила 200 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила:

  • 38750 військових
  • 1700 (+9 за минулу добу) танків
  • 3905(+13) бойових броньованих машин
  • 856(+5) артилерійських систем
  • 250(+2) РСЗВ
  • 110 засобів ППО
  • 221(+1) літак
  • 188 гелікоптерів
  • 703 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 167 крилатих ракет
  • 15 кораблів /катерів
  • 2775 (+8) автомобільної техніки та автоцистерн
  • 70 одиниць спецтехніки

У Генштабі додають, що найбільше втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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