У війні проти України Росія втратила 1700 танків, 250 РСЗВ і понад 850 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Через повномасштабну збройну агресію проти України Росія минулої доби втратила 200 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила:
- 38750 військових
- 1700 (+9 за минулу добу) танків
- 3905(+13) бойових броньованих машин
- 856(+5) артилерійських систем
- 250(+2) РСЗВ
- 110 засобів ППО
- 221(+1) літак
- 188 гелікоптерів
- 703 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 167 крилатих ракет
- 15 кораблів /катерів
- 2775 (+8) автомобільної техніки та автоцистерн
- 70 одиниць спецтехніки
У Генштабі додають, що найбільше втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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