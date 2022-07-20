У війні проти України Росія втратила 1700 танків, 250 РСЗВ і понад 850 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Через повномасштабну збройну агресію проти України Росія минулої доби втратила 200 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила:

38750 військових

1700 (+9 за минулу добу) танків

3905(+13) бойових броньованих машин

856(+5) артилерійських систем

250(+2) РСЗВ

110 засобів ППО

221(+1) літак

188 гелікоптерів

703 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня

167 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2775 (+8) автомобільної техніки та автоцистерн

70 одиниць спецтехніки

У Генштабі додають, що найбільше втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.