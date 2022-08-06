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Мінус 250 військових, 10 танків та 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ про втрати РФ минуло доби

Найбільших втрат російські війська зазнали на Донецькому напрямку. Фото ілюстративне

У війні проти України Росія за минулу добу втратила 250 своїх військових, 10 танків, 5 артилерійських систем та 4 засоби ППО, повідомив Генеральний штаб українських Збройних сил.

За даними штабу, російські війська найбільших втрат зазнали на Донецькому напрямку.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 серпня Росія втратила:

  • 41 900(+ 250 за останню добу) особового складу
  • 1802 (+10) танків
  • 4051 бойових броньованих машини (+19)
  • 955 артилерійських систем (+5)
  • 260 РСЗВ
  • 127 засобів ППО (+4)
  • 223 літаки
  • 191 гелікоптер
  • 744 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2)
  • 182 крилаті ракети
  • 15 кораблів /катерів
  • 2970 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+6)
  • 85 одиниць спеціальної техніки (+2)

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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