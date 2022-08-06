Мінус 250 військових, 10 танків та 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ про втрати РФ минуло доби

У війні проти України Росія за минулу добу втратила 250 своїх військових, 10 танків, 5 артилерійських систем та 4 засоби ППО, повідомив Генеральний штаб українських Збройних сил.
За даними штабу, російські війська найбільших втрат зазнали на Донецькому напрямку.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 серпня Росія втратила:
- 41 900(+ 250 за останню добу) особового складу
- 1802 (+10) танків
- 4051 бойових броньованих машини (+19)
- 955 артилерійських систем (+5)
- 260 РСЗВ
- 127 засобів ППО (+4)
- 223 літаки
- 191 гелікоптер
- 744 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2)
- 182 крилаті ракети
- 15 кораблів /катерів
- 2970 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+6)
- 85 одиниць спеціальної техніки (+2)
За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.
Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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