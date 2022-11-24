Генштаб: Росія за добу втратила 310 військових в Україні

Росія за добу втратила в Україні 310 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільші втрати загарбників – на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, йдеться в повідомленні.

За даними командування, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 85 720 військових.

Серед інших страт, за даними Генштабу, такі:

танки ‒ 2898 (один за минулу добу)

бойові броньовані машини ‒ 5837 (+7)

артилерійські системи – 1889 (+2)

РСЗВ – 395

засоби ППО ‒ 209

літаки – 278

гелікоптери – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10)

крилаті ракети ‒ 531 (+51)

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4400 (+4)

спеціальна техніка ‒ 161.

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.