Росія за добу втратила ще 470 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 259 630 своїх військових, 470 із них – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 серпня.

Серед інших російських втрат у Генштабі навели такі:

танки ‒ 4378 (три – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 8521 (+10)

артилерійські системи – 5361 (+28)

РСЗВ – 724 (+1)

засоби ППО ‒ 495 (+1)

літаки – 315

гелікоптери – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12)

крилаті ракети ‒ 1409 (+3)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 7790 (+17)

спеціальна техніка ‒ 802 (+1).

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних та повідомлень у соцмережах, повідомляють, що встановили імена понад 30 тисяч загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища. Євген Пригожин, зокрема, стверджував, що лише в угрупованні «ПВК Вагнер» під час штурму Бахмута втрати склали 20 тисяч осіб.

Минулого тижня газета The New York Times із посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку повномасштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.