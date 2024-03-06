Генштаб: ЗСУ відбили 20 атак російських військ на Авдіївському напрямку

Російські війська завдали п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, а також здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях і населених пунктах – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 6 березня.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили три атаки російської армії поблизу Табаївки. Ще сім – на Лиманському напрямку, в районах Білогорівки, Тернів та Спірного, де війська РФ намагалися прорвати оборону за підтримки авіації.

«На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення… На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області», – йдеться в зведенні.

Крім того, триває стримування російських загарбників на Новопавлівському напрямку – ЗСУ відбили 18 спроб прорвати оборону в районі Георгіївки, Побєди, та Новомихайлівки.

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Генштаб зафіксував чотири «безуспішні атаки» РФ поблизу Роботиного на Запоріжжі.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса», на Придніпровському (Херсонському) напрямку протягом доби противник штурмових дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них місто Херсон та Золота Балка, Львове, Антонівка, Станіслав Херсонської області», – заявляє командування.

Штаб звітує про удари української авіації по семи районах зосередження російських військ, а також ракетні ураження складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобів РФ.

Речник Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій раніше повідомив, що в районі Новомихайлівки Росія зосереджує «дуже значні резерви», перекидає підкріплення «саме щоб взяти село Новомихайлівка».

Проєкт DeepState у своєму зведенні у ніч проти 4 березня повідомив, що війська РФ посилили тиск на Новомихайлівку і продовжують закріплятися у руїнах.