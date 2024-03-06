Удар по «Сергію Котову»: ЗСУ обмежують маневр флоту РФ у Чорному морі – британська розвідка

Російський корабель «Сергій Котов» – вже третє судно Чорноморського флоту Росії, затоплене за останні п’ять тижнів. Таким чином, Україна продовжує обмежувати свободу маневру Військово-морського флоту РФ у Чорному морі, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Ймовірно, через втрати Чорноморського флоту, станом на

15 лютого 2024 року було звільнено командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова», – припускає британська розвідка.

Міноборони Британії зазначило, що «Сергій Котов» надійшов на озброєння Чорноморського флоту РФ лише в липні 2022 року.

«Раніше він був ціллю USV (безпілотний надводний апарат – ред.) у липні та вересні 2023 року, зазнавши незначних пошкоджень, він невдовзі повернувся у стрій», – йдеться у повідомленні.

Напередодні українська розвідка заявила про знищення поблизу Керчі російського корабля «Сергій Котов». Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило 6 березня, що внаслідок українського удару по російському кораблю були поранені щонайменше 27 російських військових, а сім осіб загинули.

Російська влада поки що не коментувала втрату корабля.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 6 березня, Росія втратила 26 кораблів та катерів від початку повномасштабного вторгнення.