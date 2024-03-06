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Удар по «Сергію Котову»: ЗСУ обмежують маневр флоту РФ у Чорному морі – британська розвідка

Скріншот із відео атаки по кораблю Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов», опублікованого ГУР України
Скріншот із відео атаки по кораблю Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов», опублікованого ГУР України

Російський корабель «Сергій Котов» – вже третє судно Чорноморського флоту Росії, затоплене за останні п’ять тижнів. Таким чином, Україна продовжує обмежувати свободу маневру Військово-морського флоту РФ у Чорному морі, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Ймовірно, через втрати Чорноморського флоту, станом на
15 лютого 2024 року було звільнено командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова», – припускає британська розвідка.

Міноборони Британії зазначило, що «Сергій Котов» надійшов на озброєння Чорноморського флоту РФ лише в липні 2022 року.

«Раніше він був ціллю USV (безпілотний надводний апарат – ред.) у липні та вересні 2023 року, зазнавши незначних пошкоджень, він невдовзі повернувся у стрій», – йдеться у повідомленні.

Напередодні українська розвідка заявила про знищення поблизу Керчі російського корабля «Сергій Котов». Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило 6 березня, що внаслідок українського удару по російському кораблю були поранені щонайменше 27 російських військових, а сім осіб загинули.

Російська влада поки що не коментувала втрату корабля.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 6 березня, Росія втратила 26 кораблів та катерів від початку повномасштабного вторгнення.

«Сергій Котов». Подробиці операції ГУР зі знищення корабля РФ (відео)
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«Сергій Котов». Подробиці операції ГУР зі знищення корабля РФ (відео)

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