Війська РФ тиснуть на Новомихайлівку: яка там ситуація зараз

На Новопавлівському напрямку – у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки – за минулу добу було відбито 39 штурмів армії РФ, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Дмитро Лиховій, речник Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» раніше повідомив, що в районі Новомихайлівки Росія зосереджує «дуже значні резерви», перекидає підкріплення «саме щоб взяти село Новомихайлівка».

«Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях – 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім», – зазначив Лиховій в ефірі Радіо Донбас Реалії 4 березня.

Проєкт DeepState у своєму зведенні у ніч проти 4 березня повідомив, що війська РФ посилили тиск на Новомихайлівку і продовжують закріплятися у руїнах.

«Вибити їх звідти при такій лінії зіткнення буде практично нереально», – зазначається у зведенні.

Російські провоєнні пабліки увечері 5 березня почали писати та поширювати фото того, як російські військові встановлюють прапор нібито на будівлі адміністрації у Новомихайлівці. Однак зараз підтвердженої інформації про те, що російські війська зайшли до населеного пункту, немає.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Чим небезпечна для ЗСУ можлива окупація Новомихайлівки?

Як Україна протистоятиме противнику без підтримки західних партнерів?

Схід

У Новомихайлівці вже майже не залишилося місцевих жителів, повідомив 5 лютого пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Чепурний. Він зазначив, що в селі дуже багато знищених повністю будинків і інфраструктури, «це вже повністю непридатний для проживання населений пункт».

DeepState у ніч проти 22 лютого повідомив, що армія РФ окупувала Побєду – село на південний захід від Мар'їнки Донецької області. Про це заявили і у російському Міноборони. Військово-політичне керівництво України ці повідомлення не коментувало.

Територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу на сході України, заявила 29 лютого розвідка Великої Британії. За її даними, армія РФ відтоді просунулась на 6 км від центру міста і «майже напевно» отримала контроль над Ласточкиним, Степовим і Сєверним. «Ці тактичні здобутки слугують переважно для консолідації російських позицій довкола Авдіївки», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Британії.

Сили оборони України відійшли від селища Ласточкине, щоб «організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка – Тоненьке – Бердичі і не допустити подальшого просування супротивника далі в західному напрямку». Про це це повідомив спікер ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій вдень 26 лютого в ефірі телемарафону.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони». 18 грудня минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». Аналітики ISW у звіті 8 грудня висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.