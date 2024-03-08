Генштаб: російські війська шість разів атакували позиції ЗСУ біля Роботиного та Вербового

Обстановка на сході та півдні України «залишається складною», заявляє Генеральний штаб Збройних сил увечері 8 березня. Загалом протягом доби на фронті зафіксували 74 бойових зіткнення.

Зокрема, російські війська тричі атакували позиції Сил оборони поблизу Синьківки та Кислівки (Куп’янський напрямок), аще чотири – біля Тернів і Спірного (Лиманський напрямок).

«На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення», – йдеться в повідомленні.

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Також ЗСУ на Авдіївському напрямку відбили 14 російських атак поблизу Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського. На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують наступ біля Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки – там російські війська 18 разів намагалися прорвати оборону.

«На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області», – заявляє командування.

Штаб звітує про авіаційні удари ЗСУ по 10 місцях зосередження російського особового складу і техніки, а також ураження трьох станцій радіоелектронної боротьби та складу боєприпасів РФ.

Раніше Генштаб повідомляв, що російські війська активізувалися на Оріхівському напрямку. Начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону 7 березня, що російська армія «намагається зрізати Роботинський виступ».