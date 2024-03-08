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Політика

Нова посада Залужного. Київ може зупинити Путіна – Байден

Залужний у Британії: яка користь Україні
Залужний у Британії: яка користь Україні
  • Ситуація на фронті. Обстріли Харківщини

У Чугуєві на Харківщині до п’яти зросло число постраждалих внаслідок російського обстрілу, здійсненого пізно ввечері 7 березня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російські військові у ніч на 8 березня вкотре атакували Україну, застосувавши 37 безпілотників типу Shahed, з яких українські сили збили 33, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що в ніч на 8 березня загарбники атакували південь і схід України, застосувавши, крім «Шахедів», які запускали з Балаклави в окупованому Криму, одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, зокрема 27 – на Новопавлівському, 23 – на Авдіївському.

  • Зеленський буде корисним Україні в Британії?

Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Cоюзництво з Британією має тільки зміцнюватися, заявив президент і додав, що ексголовком сам обрав для себе - дипломатичний напрямок. Військовий бекґраунд стане перевагою на посаді посла, вважає міністр Кулеба.

Як це має допомогти Україні?

  • Пустіть опозицію за кордон

Депутатів випускають у відрядження за кордон лише по команді із Офісу президента, заявляють опозиційні нардепи. За їхніми ж словами, через брак голосів у владній більшості цього тижня сесію взагалі скасували.

Чи так це насправді? Чому депутати не змогли зібратися у залі для голосувань – чи перебуває Україна на порозі парламентської кризи? І що з законопроєктом про мобілізацію?

  • Київ може зупинити Путіна – Байден

Київ може зупинити Путіна, якщо США надасть необхідну зброю. Бо ж на Україні Путін не зупиниться. Сказав Джо Байден під час свого звернення до Конгресу. Додавши, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном". То як Білий Дім бореться за підтримку України?

  • 8 березня: за і проти

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

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