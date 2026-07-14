Генштаб: Сили оборони відбили 20 російських атак на Слов’янському напрямку протягом дня

Від початку доби на фронті відбулося 203 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 14 липня.

Зокрема, Сили оборони відбили дві російських атаки на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, на Південно-Слобожанському тривають два боєзіткнення з семи.

Російські загарбники тричі штурмували українські позиції на Куп’янському напрямку, на Лиманському ЗСУ відбили 11 російських спроб просунутися.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки; ще два боєзіткнення тривають», – йдеться в зведенні.





Одну російську атаку зафіксували на Краматорському напрямку. На Костянтинівському напрямку ЗСУ відбили 13 штурмів, чотири сутички тривають.

«Усього 21 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Софіївка, Дорожнє, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Котлине та Удачне. Два боєзіткнення тривають», – повідомляє командування.

Штаб звітує про п’ять відбитих російських атак на Олександрівському напрямку. 16 російських атак зафіксували на Гуляйпільському напрямку, три – на Оріхівському.

Штурмових дій російської армії на Придніпровському напрямку протягом дня не фіксували.

Останніми днями український Генштаб фіксує загострення ситуації під Слов’янськом на Донеччині.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.