Генштаб: Сили оборони відбили 26 атак Росії на Мар’їнському напрямку

Протягом доби на лінії фронту відбулося 89 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 13 січня. Російські війська завдали семи ракетних та 65 авіаційних ударів а також 44 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

На півночі ситуація залишилася без суттєвих змін. В інших регіонах Сили оборони відбили:

9 атак біля Синьківки та Петропавлівки на Куп’янському напрямку

6 атак біля Макіївки, Григорівки та Веселого (Лиманський напрямок)

5 атак поблизу Андріївки та Кліщіївки в районі Бахмута

4 атаки біля Авдіївки та ще 17 – неподалік Первомайського та Невельського на Авдіївському напрямку

26 атак на Мар’їнському напрямку – поблизу Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки

чотири атаки на південь від Золотої Ниви та на захід від Старомайорського (Шахтарський напрямок)

8 нападів західніше Вербового та Роботиного на Запоріжжі

Також, за зведенням, тривають заходи ЗСУ із розширення плацдарму на Херсонщині:

«Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій».

Читайте також: Залужний: війська РФ намагаються наступати на всіх напрямках, ЗСУ відбивають всі атаки

За даними штабу, з 6 по 10 січня до медичних закладів російського Міністерства оборони «масово» надходять військові, які беруть участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях:

«До населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Бєлгородської області із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Бєлґорода – майже 250 російських військових з вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військовослужбовців РФ, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів. Польові шпиталі міноборони РФ переповнені та не справляються із кількістю постраждалих військовослужбовців, що після м’ясних штурмів у великій кількості прибувають кожного дня», – йдеться в зведенні.

Редакція Радіо Свобода наразі не може перевірити цю інформацію незалежно.

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що російські війська не досягли своїх цілей на сході України, однак продовжують наступати на кількох напрямках.