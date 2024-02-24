Генштаб: Сили оборони відбили 44 російські атаки на Мар’їнському напрямку

Протягом доби на фронті відбулися 84 бойових зіткнення, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 24 лютого.

Російська армія завдала авіаційних ударів по 20 населених пунктах у трьох областях, а також обстріляла понад 110 населених пунктах у дев’яти регіонах із артилерії.

Ситуація на півночі суттєво не змінювалася.

За зведенням, на Куп’янському напрямку російські війська двічі безуспішно атакували позиції ЗСУ біля Синьківки, ще двічі – біля Тернів на Лиманському.

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У районі Бахмута Сили оборони відбили дев’ять спроб атакувати поблизу Богданівки та Іванівського.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито дев’ять атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, українські війська відбили вісім атак біля Роботиного на Запоріжжі, ще вісім – на свій плацдарм на лівому березі Херсонщини.

На Новопавлівському напрямку штурмових дій Росії протягом доби не фіксували.

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Генштаб звітує про дев’ять авіаударів по російських військах і техніці, а також про ураження ракетними військами 10 російських військових цілей.

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Олександр Сирський зустрілися з делегацією сенаторів США, які прибули до України. За словами Умєрова, під час розмови сенатори спитали, «чи виграє Україна у війні з Росією», на що він відповів, що в цьому «немає сумніву», але потрібна своєчасна та повноцінна військова підтримка від партнерів.