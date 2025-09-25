Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було майже 160 боїв, третина – на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Третина з цих боїв була на Покровському напрямку, де російські підрозділи 56 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. В семи локаціях бої все ще тривають.

Також інтенсивні боєзіткнення тривають на Новопавлівському напрямку – українські підрозділи зупинили 26 російських атак біля дев’яти населених пунктів, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.



На Лиманському напрямку з початку доби війська РФ 18 разів атакували позиції українських захисників.

Російські загарбники також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку наступальних дій противник не проводив.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».