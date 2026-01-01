Генштаб: війська РФ атакували по 15 разів на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках за добу

Українські війська «стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 січня. За попередню добу на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Зокрема, російська армія шість разів намагалася прорвати оборонні рубежі ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім російських атак – Сили оборони відбивали штурмові дії в бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку російські війська 11 разів намагалися вклинитися в українську оборону. Одну спробу РФ просунутися вперед українські війська зупинили на Слов’янському напрямку. На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 16 атак.





Найінтенсивнішим залишається Покровський напрямок – українська армія зупинили 33 штурмові дії Росії в районах Мирнограда, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного та в бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське та Сергіївка.

«На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, Привілля. На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів – в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я», – йдеться в повідомленні.

Командування не фіксувало російських атак на Оріхівському та Придніпровському напрямках протягом доби.

За оцінкою ISW, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.



