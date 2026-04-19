Від початку доби на фронті відбулось 84 бойових зіткнення – Генштаб

Від початку доби 19 квітня на фронті відбулось 84 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними командування, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ завдали авіаційного удару чотирма ракетами, здійснили 49 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

«На Куп’янському напрямку російські військові тричі намагалися поліпшити своє становище у районах населених пунктів Ківшарівка та Радьківка. Одне боєзіткнення триває дотепер. На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися у напрямку населеного пункту Греківка», – кажуть у Генштабі.

Відомо також, що на Покровському напрямку армія РФ 32 рази намагалася потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Дорожнє, Покровськ, Котлине, у напрямку Новоолександрівки та Шевченка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

«На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 16 російських атак у районах населених пунктів Добропілля, Зелене, Святопетрівка, Цвіткове, Залізничне, Прилуки, Оленокостянтинівка та у напрямку населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке. Крім того, ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвиженська, Гуляйпільське, Любицьке, Микільське. П’ять боєзіткнень ще тривають», – уточнили у Генштабі.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.