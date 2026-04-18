ЗСУ: від початку доби відбулось 135 бойових зіткнень, із них понад 20 – на Покровському напрямку

Віл початку доби 18 квітня на фронті відбулось 135 бойових зіткнень, йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У командуванні кажуть, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення; крім цього, сили РФ завдали одного авіаудару, скинувши одну авіабомбу, здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали три ворожі штурми у напрямку Новоплатонівки та у районі Піщаного. Два боєзіткнення досі тривають», – зазначили у ЗСУ.

Водночас на Краматорському напрямку армія РФ чотири рази атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Никифорівка, Міньківка та у бік Миколаївки.

«Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки. Одне боєзіткнення триває. На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер», – зазначили у ЗСУ.





15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.