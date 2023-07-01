Генштаб: за добу було понад 30 бойових зіткнень на трьох напрямках на сході

Російські військові зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському і Мар’їнському напрямках на сході України, протягом доби там відбулося понад 30 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Російська Федерація продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що на Запорізькому і Херсонському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

«Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що на даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, і що кремація проводиться без їх ідентифікації й обліку. Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

Розвідка Британії 25 червня заявила, що впродовж останніх днів українські війська перегрупувалися і проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. За цими даними, ЗСУ мають поступовий, але впевнений прогрес на ключових напрямках.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».

Міллі відзначив, що він не здивований тому, що «прогрес є повільнішим, ніж деякі люди й комп’ютери могли б передбачити».

«Війна на папері і реальна війна – це різні речі. На реальній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки», – сказав генерал.

Українська влада та командування визнають, що війська просуваються повільніше, ніж очікувалося, але наголошують, що впевнені в успіху наступу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».