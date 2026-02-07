На фронті від початку доби відбулось понад 240 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби 7 лютого на фронті відбулось 241 бойове зіткнення, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень, РФ здійснила 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Водночас на Курському напрямку сили РФ 12 разів атакували позиції ЗСУ в бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного. Сім боєзіткнень тривають.

У Генштабі кажуть, що на Краматорському напрямку армія РФ шість разів атакувала в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля. Одне боєзіткнення триває.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 26 разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка», – йдеться у зведенні.

Крім того, у командуванні наголосили, що на Покровському напрямку російські військові здійснили 37 атак.

«За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.