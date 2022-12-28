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Генштаб: у Запорізькій області Росгвардія шукає 200 військових РФ, які залишили службу

«Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії» (фото ілюстративне)

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що російські військові і найманці «масово залишають місця несення служби» на окупованій частині Запорізької області.

«Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії. За попередньою інформацією, в розшуку перебуває понад 200 осіб», – йдеться у вечірньому зведенні.

23 грудня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що лікарні на окупованих територіях України «перевантажені» пораненими російськими військовими, а «для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати».

Раніше цього місяця британська розвідка звертала увагу на те, що для російських збройних сил залишається значною проблемою низький моральний дух.

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