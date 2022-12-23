Легкопоранених російських військових тримають за ґратами, щоб уникнути дезертирства – Маляр

Лікарні на окупованих територіях України «перевантажені» пораненими російськими військовими, повідомила увечері 23 грудня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ», – заявила вона.

Урядовиця також вказала на брак персоналу, обладнання і препаратів, через який «значна кількість» російських військових помирає, не отримавши допомоги.

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«Для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати», – додала Маляр.

Вона також заявила, що через втрати серед командування на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, в тому числі пенсійного віку. За даними заступниці міністра, брак бойового досвіду в таких офіцерів викликають «недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат».

Перевірити цю інформацію незалежно з огляду на окупацію та бойові дії наразі неможливо.

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.