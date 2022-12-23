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Легкопоранених російських військових тримають за ґратами, щоб уникнути дезертирства – Маляр

Ганна Маляр також вказала на брак персоналу, обладнання і препаратів, через який «значна кількість» російських військових помирає, не отримавши допомоги

Лікарні на окупованих територіях України «перевантажені» пораненими російськими військовими, повідомила увечері 23 грудня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ», – заявила вона.

Урядовиця також вказала на брак персоналу, обладнання і препаратів, через який «значна кількість» російських військових помирає, не отримавши допомоги.

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«Для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати», – додала Маляр.

Вона також заявила, що через втрати серед командування на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, в тому числі пенсійного віку. За даними заступниці міністра, брак бойового досвіду в таких офіцерів викликають «недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат».

Перевірити цю інформацію незалежно з огляду на окупацію та бойові дії наразі неможливо.

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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