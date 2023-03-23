Росія за добу втратила 660 військових, 13 танків та майже 20 артсистем – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за добу втратила 660 військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 168 150 людей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також повідомив про втрати російської техніки:

3 570 танків (+13 за добу)

6 898 бойових броньованих машин (+11)

2 608 артилерійських систем (+19)

511 реактивних систем залпового вогню (+2)

273 засоби протиповітряної оборони (+1)

305 літаків

290 гелікоптерів

2 203 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+20)

907 крилатих ракет

18 кораблів

5 452 автомобілів і автоцистерн (+18)

273 одиниць спеціальної техніки (+3)

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.