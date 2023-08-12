Мінус 10 артилерійських систем, засіб ППО і 510 військових – Генштаб ЗСУ про втрати Росії за добу

У повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 253 290 своїх військових, за останню добу – 510, повідомляє 12 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, Росія також втратила військову техніку :

4295 танків (+5 за останню добу)

8324 бойових броньованих машин (+6)

5053 артилерійські системи (+10)

713 РСЗВ

472 засоби ППО (+1)

315 літаків

313 гелікоптерів

4201 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)

1378 крилатих ракет (+1)

18 кораблів/катерів

7523 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12)

759 спеціальної техніки (+3)

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Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 28 липня відомі імена 28 652 російських військових, які загинули під час війни проти України. Втрати підрахували Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона» спільно з командою волонтерів. До списку входять лише ті загиблі, чиї імена та місця поховання вдалося встановити.

Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».

Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 57 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.