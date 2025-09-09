Генштаб: втрати Росії в Україні перевищили 1 мільйон 90 тисяч військових

Російська армія втратила на фронті близько 950 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 вересня.

Українське командування оцінює загальні російські втрати за час повномасштабного вторгнення в приблизно 1 090 010 військових.

Генштаб також оновили дані про втрати російської техніки за добу:

1 танк (загалом 11169)

3 бойових броньованих машини (23 261)

32 артилерійські системи (32 577)

1 реактивна система залпового вогню (1 482)

226 безпілотників оперативно-тактичного рівня (57 504)

72 автомобілі й автоцистерни (61 207)

2 одиниці спеціальної техніки (3 963)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



