Генштаб ЗСУ повідомляє про 11 російських атак на Костянтинівському напрямку протягом дня

Від поточної поточної доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 22 червня.

Зокрема, два боєзіткнення мало місце на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Ще дев’ять разів російські загарбники штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку.

Дві російських атаки мали місце на Куп’янському напрямку, 12 – на Лиманському, 15 – на Слов’янському. На Краматорському напрямку російські війська намагалися витіснити Сили оборони із займаних позицій поблизу Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку, за зведенням, ЗСУ відбили 11 російських штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки й Софіївки.





«Усього 25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве. Два боєзіткнення тривають до цього часу», – йдеться в зведенні.

Три російських атаки мали місце на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку армія РФ атакувала 18 разів у районі Добропілля, Злагоди, Оленокостянтинівки та в бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки й Чарівного.

Один російський штурм мав місце на Оріхівському напрямку, в районі Степового.

Генштаб зазначає, що не фіксував російських штурмових дій на Придніпровському напрямку.

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За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Армія РФ просувається на обох флангах Костянтинівки Донецької області, у самому місті з’явилася «червона зона» – проєкт DeepState позначив її на своїй мапі 16 червня. Зважаючи на неї, агресор зміг закріпитися на невеликій ділянці на південній околиці Костянтинівки і збільшив «сіру зону» поблизу і в місті, вказують Донбас Реалії. Українські захисники повністю контролюють північну частину і центр Костянтинівки, з трьох боків йдуть бої.







