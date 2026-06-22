У Сухопутних військах ЗСУ уточнили терміни і механізм повернення з СЗЧ

Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військовослужбовці в статусі СЗЧ (самовільного залишення частини) зможуть поновитися у Збройних Силах України. Про це повідомили в Сухопутних військах, до складу яких теж можна потрапити через механізм, який діятиме до 20 вересня.

«У разі якщо військовослужбовець подає рапорт через застосунок «Армія+», термін його розгляду становить до семи днів. Після погодження надається п’ять діб на прибуття до частини. На екрані «Армія ID» з’являється статус «У дорозі», який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Його необхідно показати, якщо вас зупинять представники ТЦК, ВСП (Військової служби правопорядку) або Національної поліції», – вказано в повідомленні.

Якщо військовослужбовець звертається безпосередньо до військової частини, він має подати рапорт на місці та одразу зараховується до списків тимчасово прибулого особового складу (з поновленням продовольчого забезпечення). Частина перевіряє відомості, зазначені в рапорті, до семи днів. Після погодження розпочинається процес зарахування до списків особового складу частини з відновленням грошового та інших видів забезпечення.

«Якщо військовослужбовець звертається через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ і подає рапорт до обраної частини, то частина опрацьовує його до семи днів. У разі погодження рекрутинговий центр видає паперовий припис, який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Цей документ діє 5 днів. Його необхідно показати, якщо на шляху до частини вас зупинять представники ТЦК, ВСП або Національної поліції», – інформують у Сухопутних військах.

Після прибуття до частини оформлення залежить від статусу військового.

«Якщо вас ще не виключили зі списків попередньої частини, то вас зарахують до списків тимчасово прибулого особового складу з поновленням лише продовольчого забезпечення. Після видання наказу про зарахування до списків особового складу частини буде відновлено грошове та інші види забезпечення. Якщо ж вас уже виключили зі списків попередньої частини, вас того самого дня зарахують до списків особового складу з поновленням грошового та інших видів забезпечення», – йдеться в роз’ясненні.

13 червня Міністерство оборони України повідомило, що військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину, до 20 вересня зможуть повернутися за новою процедурою – «без батальйонів резерву та з можливістю самостійно обрати підрозділ із переліку».