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Війська РФ зосереджуються на Бахмутському напрямку і прагнуть поновити наступ на Слов’янському – Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку війська РФ вели наступальні бої на кількох ділянках, але українські військові завдали противнику втрат та відкинули його назад

Війська РФ продовжують наступальні дії та зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, наступними та штурмовими діями російські загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Вершина – Зайцеве, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцеве, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, Гладосове – Кодема, але успіху не мали, отримали жорстку відсіч.

У Генштабі повідомляють, що на Авдіївському напрямку війська РФ також вели безуспішні наступальні бої у напрямках Горлівка – Майорськ, Спартак – Опитне, Донецьк – Піски, Старомихайлівка – Первомайське, а на Новопавлівському напрямку вели наступальний бій у напрямку Благодатне – Золота Нива, проте успіху не мали, відійшли.

На Слов’янському напрямку противник прагне поновити наступальні дії. Російські війська вели наступальні бої у напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довгеньке – Курулька. Результат – українські військові завдали противнику втрат та відкинули його назад, додають у штабі.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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