Українські військові відбили атаки сил РФ біля 7 населених пунктів на Луганщині і Донеччині – Генштаб

Підрозділи Сил оборони за добу відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області і Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках… Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку», – йдеться у зведенні.

Крім того, у Генштабі повідомили, що порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, загарбники продовжують руйнувати критичну інфраструктуру і помешкання цивільних громадян.

«Протягом доби противник завдав 18 авіаційних і чотири ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя», – йдеться у зведенні.

Напередодні у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що на Бахмутському напрямку зараз найбільше видно «божевілля російського командування».



«Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найжорсткіші бої – на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, – просто герої», – заявив він.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті.

14 жовтня британська розвідка заявила, що Росія продовжує наступальні дії в центральній частині Донбасу і «дуже повільно» просувається вперед. У розвідці припускають, що Москва може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування в район Краматорська та Слов’янська, який є найбільш значущою частиною Донецької області, підконтрольною Україні.

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