Війська РФ посилили свої атаки на фронті. Генштаб ЗСУ повідомив про 180 боїв

Російські війська посилили свої атаки на фронті, сьогодні на 16:00 відбулося 180 бойових зіткнень тоді, як протягом минулої доби зафіксовано 117 боїв, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де з початку доби російські окупанти здійснили 77 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 65 атак.

Минулої доби на цій ділянці фронту сили РФ здійснили 22 штурмові дії.

За даними штабу, на Гуляйпільському напрямку також спостерігається значне посилення атак – українські оборонці відбили 25 атак, ще дев’ять боєзіткнень тривають. Минулої доби було 12 боїв.

На Олександрівському напрямку російські загарбники атакували 19 разів, а на Костянтинівському напрямку було 15 наступальних дій сил РФ (минулої доби було дві та дев’ять атак відповідно).



Бої тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.



На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



