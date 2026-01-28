Армія РФ пробивається до Слов'янська широким фронтом

Російська армія знову просунулася до Слов'янська широким фронтом – про це ввечері 27 січня повідомив проєкт DeepState.

Зокрема, агресор окупував Оріхово-Василівку, захопив нові території біля Міньківки та Привілля. Всі ці населені пункти лежать на трасі Бахмут – Слов'янськ. До міської межі Слов'янська армії РФ звідси близько 19 кілометрів.

Також війська РФ рухаються в бік Слов'янська від нещодавно окупованого Сіверська, просунувшись біля Різниківки. З цієї ділянки їм до Слов'янська залишається понад 22 кілометри навпростець .

Водночас в угрупованні військ «Схід» спростували інформацію аналітиків про окупацію Оріхово-Василівки.

«Військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади відбивають атаки противника і завдають йому втрат у живій силі, незважаючи на значний тиск з боку окупаційних військ», – заявили там.

Український Генштаб повідомив вранці 28 січня про три штурми армії РФ на Слов'янському напрямку і один – на сусідньому Краматорському. Загалом на фронті минулої доби було відносне затишшя – відомство зафіксувало 105 бойових зіткнень.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: