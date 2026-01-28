Доступність посилання

Донбас

Армія РФ пробивається до Слов'янська широким фронтом

Наслідки дронової атаки РФ на село Черкаське поблизу Словʼянська, Донецька область, 23 січня 2026 року
Наслідки дронової атаки РФ на село Черкаське поблизу Словʼянська, Донецька область, 23 січня 2026 року

Російська армія знову просунулася до Слов'янська широким фронтом – про це ввечері 27 січня повідомив проєкт DeepState.

Зокрема, агресор окупував Оріхово-Василівку, захопив нові території біля Міньківки та Привілля. Всі ці населені пункти лежать на трасі Бахмут – Слов'янськ. До міської межі Слов'янська армії РФ звідси близько 19 кілометрів.

Також війська РФ рухаються в бік Слов'янська від нещодавно окупованого Сіверська, просунувшись біля Різниківки. З цієї ділянки їм до Слов'янська залишається понад 22 кілометри навпростець.

Водночас в угрупованні військ «Схід» спростували інформацію аналітиків про окупацію Оріхово-Василівки.

«Військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади відбивають атаки противника і завдають йому втрат у живій силі, незважаючи на значний тиск з боку окупаційних військ», – заявили там.

Український Генштаб повідомив вранці 28 січня про три штурми армії РФ на Слов'янському напрямку і один – на сусідньому Краматорському. Загалом на фронті минулої доби було відносне затишшя – відомство зафіксувало 105 бойових зіткнень.

