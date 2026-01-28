Командування повідомляє про понад 100 боєзіткнень на фронті, третина – на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 105 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 січня.

За зведенням, напередодні ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження російського особового складу та чотири пункти управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках російська армія 77 разів обстрілювала позиції ЗСУ й населені пункти. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники три рази штурмували позиції українських підрозділів.

Сили оборони відбили три російських атаки на Куп’янському напрямку. Також армія РФ чотири рази намагалася просунутися вперед на Лиманському напрямку, ще тричі атакувала на Слов’янському. Генштаб зафіксував одну сутичку на Краматорському напрямку, в напрямку Бондарного.





На Костянтинівському напрямку російські війська атакували 11 разів у районах Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Софіївки та в бік Степанівки, Новопавлівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного», – повідомляє штаб.

Ще шість разів армія РФ атакувала українські позиції на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку армія Росії 22 рази намагалася йти вперед на позиції ЗСУ в районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, в бік Добропілля й Зеленого.

Сили оборони відбили одну російську атаку на Оріхівському напрямку й ще одну на Придніпровському напрямку.

«Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу», – додає командування.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Сирський повідомляв 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння: армія РФ підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



