Командування ЗСУ повідомило про 120 боїв на фронті, майже третина – на Покровському напрямку

За даними штабу, найбільше боїв було на Покровському напрямку, де з початку доби російські війська здійснили 36 спроб потіснити українські воїнів
Від початку доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше боїв було на Покровському напрямку, де з початку доби російські війська здійснили 36 спроб потіснити українські воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Чотири атаки на даний час тривають.

Також інтенсивні боєзіткнення продовжуються на Гуляйпільському напрямку – тут українські оборонці відбили 25 російських атак у районі Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне. Ще один бій триває.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 15 наступальних дій у районі Олександро-Шультиного, Щербинівки та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Степанівка, Софіївка, Новоплатонівка. Одна атака досі триває.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському напрямку.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі російських наступальних дій не зафіксовано.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті 26 лютого заявляє, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами». При цьому, як наголосили в ISW, російські сили не змогли скористатися захопленням Покровська і досягти подальших значних оперативних успіхів, а це демонструє, «що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим чи невідворотним».

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.


