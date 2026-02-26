Командування ЗСУ повідомило про 120 боїв на фронті, майже третина – на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше боїв було на Покровському напрямку, де з початку доби російські війська здійснили 36 спроб потіснити українські воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Чотири атаки на даний час тривають.

Також інтенсивні боєзіткнення продовжуються на Гуляйпільському напрямку – тут українські оборонці відбили 25 російських атак у районі Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне. Ще один бій триває.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 15 наступальних дій у районі Олександро-Шультиного, Щербинівки та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Степанівка, Софіївка, Новоплатонівка. Одна атака досі триває.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському напрямку.



На Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі російських наступальних дій не зафіксовано.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті 26 лютого заявляє, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами». При цьому, як наголосили в ISW, російські сили не змогли скористатися захопленням Покровська і досягти подальших значних оперативних успіхів, а це демонструє, «що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим чи невідворотним».

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.



