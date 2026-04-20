Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося 139 боєзіткнень

На фронті від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російський атак було на Покровському напрямку – 25, тут противник намагався просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка.

Сили оборони успішно відбили 18 російських штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили 17 російських атак у бік Добропілля, Цвіткового, Залізничного, Гіркого, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та в районі Гуляйполя.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

На Слов’янському, Краматорському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

17 квітня начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) заявив, що війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.



