Генштаб ЗСУ заявив про 57 боїв на фронті, найбільше – на Гуляйпільському напрямку

На фронті від початку доби кількість російських атак становить 57, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше атак було на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 20 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського. П’ять боєзіткнень ще тривають.



На Покровському напрямку, який у попередніх зведеннях був ділянкою найінтенсивніших боїв, з початку доби війська РФ 15 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне. Одне боєзіткнення іще триває.



Також бойові дії продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському



На Оріхівському та Придніпровському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 26 лютого на фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень, зокрема на Гуляйпільському напрямку противник 35 разів намагався йти вперед на позиції українських військових.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхова – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.



