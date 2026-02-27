На фронті відбулося 230 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 26 лютого на фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши 44 ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6607 дронів-камікадзе та здійснили 3154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та три інші важливі об’єкти російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському і Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє.

На Гуляйпільському напрямку противник 35 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Добропілля, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхова – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.