Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби війська РФ атакували понад 50 разів

Від початку доби на фронті російські війська 54 рази атакували позиції Сил оборони, повідомляє станом на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак наразі зафіксували на Покровському напрямку – тут з початку доби російські загарбники 17 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне.

На Костянтинівському напрямку сили РФ здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру та Степанівки. Три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку, за даними штабу, Сили оборони відбивали дев’ять російських атак. Продовжуються два боєзіткнення.

Бойові дії продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Куп’янському напрямку противник сьогодні не проводив активних дій.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».