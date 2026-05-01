Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було 114 боєзіткнень

На фронті від початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку – 24. Сили РФ намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине та Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 російських атак, два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку противник намагався просунутися у районі Степногірська.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку противник атак не проводив.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».



